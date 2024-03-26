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حمادة: الأسواق العربية مهمة لسياحة الربيع في الأردن

3/26/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم فيغرفة صناعة عمان رائد حمادة، إلى ضرورة تكثيف حملات الترويج للمواقع السياحيةوالأثرية في المملكة لزيادة أعداد السياح، خصوصا خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.
وشدد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورةالتركيز على الأسواق العربية في عمليات التسويق، والتركيز على السياحة العائلية فيظل التنوع السياحي الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر أنواع مختلفة من الأنماطالسياحية.

وأوضح أن الأسواق العربية- خصوصا الخليجية منها-تعد من الأسواق المهمة لسياحة الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج لاستقطاب أكبرعدد من السياح خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

ولفت حمادة إلى أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجياالحديثة في عمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل الأسواق العربية كمناخ سياحيجاذب، بالإضافة لتفعيل دور السفارات في عمليات التسويق واستقطاب المزيد من السياح.

وأكد أهمية زيادة الحركة السياحية في تحريكعجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادقوالمطاعم والنقل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وأشار حمادة إلى أهمية تنشيط السياحة الداخليةخلال فترة عيد الفطر السعيد عبر توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخليةوتعميمها على مختلف مناطق المملكة.

وتتجاوز مساهمة القطاع السياحي من الناتجالمحلي الإجمالي 15%، فيما يوظف أكثر من 250 ألف عامل وعاملة من خلال 3324 منشأةسياحية منتشرة في عموم المملكة.

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