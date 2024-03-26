حمادة: الأسواق العربية مهمة لسياحة الربيع في الأردن

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- Alghad Newspaper) دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم فيغرفة صناعة عمان رائد حمادة، إلى ضرورة تكثيف حملات الترويج للمواقع السياحيةوالأثرية في المملكة لزيادة أعداد السياح، خصوصا خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.
وشدد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورةالتركيز على الأسواق العربية في عمليات التسويق، والتركيز على السياحة العائلية فيظل التنوع السياحي الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر أنواع مختلفة من الأنماطالسياحية.
وأوضح أن الأسواق العربية- خصوصا الخليجية منها-تعد من الأسواق المهمة لسياحة الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج لاستقطاب أكبرعدد من السياح خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.
ولفت حمادة إلى أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجياالحديثة في عمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل الأسواق العربية كمناخ سياحيجاذب، بالإضافة لتفعيل دور السفارات في عمليات التسويق واستقطاب المزيد من السياح.
وأكد أهمية زيادة الحركة السياحية في تحريكعجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادقوالمطاعم والنقل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وأشار حمادة إلى أهمية تنشيط السياحة الداخليةخلال فترة عيد الفطر السعيد عبر توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخليةوتعميمها على مختلف مناطق المملكة.
وتتجاوز مساهمة القطاع السياحي من الناتجالمحلي الإجمالي 15%، فيما يوظف أكثر من 250 ألف عامل وعاملة من خلال 3324 منشأةسياحية منتشرة في عموم المملكة.
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