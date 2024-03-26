النواب يُقر قانون التخطيط الدولي ومُعدل قانوني الأمانة والسياحة



كما أقر مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المُساهمة المحدودة لسنة 2024.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس النواب، قد وافق بالأغلبية، في الجلسة السابقة، على تحويل "التخطيط الدولي"، إلى اللجنة الإدارية النيابية.



وقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأُخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، ولتكون الوزارة الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.



كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تنظيم آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقًا للتشريعات النافذة.



وبشأن "مُعدل الأمانة"، فقد قرر مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها في الـ17 من شهر آذار الحالي، تحويل مشروع القانون إلى اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والإدارية)، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.



وكانت المادة السادسة من "مُعدل الأمانة"، قد شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".



وحولت الحُكومة "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.



وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والإدارية)، قد شرعت في الـ19 من شهر آذار الحالي، بمُناقشة "مُعدل الأمانة".



وفيما يتعلق باتفاقية "امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي"، فقد جاءت أسبابه، أنه نظرًا لعدم التزام شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المُساهمة المحدودة، بمُتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي، الموقعة بينها وبين حُكومة المملكة، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحيث إن الاتفاقية الأصلية قد تم التصديق عليها بموجب قانون، فإن إلغاءها يجب أن يتم بموجب قانون.



وبخصوص "مُعدل السياحة"، فقد صوت مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها في الـ11 من شهر آذار 2024، على تحويل مشروع القانون، والمُعاد من مجلس الأعيان، إلى لجنة السياحة الآثار النيابية.



وكانت "السياحة النيابية"، أقرت خلال اجتماع عقدته يوم 24 آذار 2024، مشروع القانون.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه من خلال إلغاء مُتطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار، كأداة تنظيمية لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكامه.



وكذلك لمنح وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، ولتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المُجتمعات المحلية والمرأة والشباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.