جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين



وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.



يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار". وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".



يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم في استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.



وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.



والكلمة التي تبدلت هي "بيرمينينت" ومعناها بالانكليزية الدائم المطلق واستبلدت بكلمة "لاستنق" وتعني الدائم غير المطلق، الامر الذي اعرب بعض الاعضاء عن تخوفهم من ان اسرائيل ستواصل الحرب على غزة بعد اطلاق الرهائن او مع نهاية رمضان.-(بترا)