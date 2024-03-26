هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توسع حملتها لتقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توسّعحملتها لتوفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وذلك دعماً لاحتياجات المواطنينالفلسطينيين في القطاع بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ عدد منالمبادرات المباشرة الهادفة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة،خاصة الغذاء والدواء والإيواء.
وفي تعقيبه على الحملة، قال الأمين العام لهيئة الهلالالأحمر الإماراتي سعادة الأستاذ راشد المبارك المنصوري :"وفرنالإخواننا في قطاع غزة 5 مخابز جديدة بعد شرائها من السوق المصريوتركيبها وتدريب العناصر لتشغيلها، إضافة إلى تجهيز وصيانة 7 مخابز أخرى لخدمةمواطني قطاع غزة وذلك ضمن المبادرات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتيللأشقاء في قطاع غزة."
ويقوم الفريق الميداني التابع لهيئة الهلال الأحمرالإماراتي بتوزيع المساعدات على الجهات المعنية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني،والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الأسر المحتاجة للدعم والمساندة.
ولتخطي الصعوبات والتحديات على الأرض، يتم التنسيق معالجهات المحلية والدولية لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يجري تنسيق جهودالهلال الأحمر الإماراتي مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وتحديداً في منطقةالعريش، حيث تم استئجار مخازن عديدة لتخزين المواد الغذائية والمساعدات، ليتمبعدها وبالتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المختصة إيجاد القنوات الأنسب لإيصالالمساعدات إلى داخل قطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع.
وتتمثل أهم الاحتياجات التي يتم توفيرها لمواطني قطاعغزة حالياً بالماء والغذاء واحتياجات الأطفال والمستشفيات الميدانية، حيث قامتحكومة الإمارات بإرسال مستشفى ميداني عائم يرسو في ميناء العريش لدعم هذه المنظومةالمتكاملة.
وقد باشرت دولة الإمارات بدعم أهل قطاع غزة منذ بدايةالأزمة من خلال عدة خطوات وباتخاذ مختلف السبل توّجتها بإسقاط المساعدات عن طريقالجو، ثم إرسال سفينتين عبر البحر ضمن الممر البحري الدولي من قبرص إلى قطاع غزة، إضافةإلى شراء المساعدات مباشرة من السوق المصري ونقل المواد إلى العريش ثم إلى قطاعغزة عبر القوافل الإغاثية.
وفي شهر رمضان المبارك، يقدم الهلال الأحمر الإماراتييومياً 10,000 وجبة إفطار للنازحين والسكان في القطاع.
وتأتي هذه الحملة ضمن العديد من المبادرات والحملاتالإغاثية والإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة، كتعاونهامع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الجهات المختصة ومن ضمنها الهلال الأحمر الأردنيفي إيواء ورعاية اللاجئين كما في المخيم الإماراتي الأردني، الذي تم إنشاؤه بالتعاونبين الحكومتين الإماراتية والأردنية، لاستقبال اللاجئين السوريين والذي يعتبر من أفضلمخيمات إيواء اللاجئين بشهادة المنظمات العالمية التي زارته.
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