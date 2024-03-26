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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توسع حملتها لتقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

3/26/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توسّعحملتها لتوفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وذلك دعماً لاحتياجات المواطنينالفلسطينيين في القطاع بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ عدد منالمبادرات المباشرة الهادفة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة،خاصة الغذاء والدواء والإيواء.
وفي تعقيبه على الحملة، قال الأمين العام لهيئة الهلالالأحمر الإماراتي سعادة الأستاذ راشد المبارك المنصوري :"وفرنالإخواننا في قطاع غزة 5 مخابز جديدة بعد شرائها من السوق المصريوتركيبها وتدريب العناصر لتشغيلها، إضافة إلى تجهيز وصيانة 7 مخابز أخرى لخدمةمواطني قطاع غزة وذلك ضمن المبادرات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتيللأشقاء في قطاع غزة."
ويقوم الفريق الميداني التابع لهيئة الهلال الأحمرالإماراتي بتوزيع المساعدات على الجهات المعنية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني،والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الأسر المحتاجة للدعم والمساندة.
ولتخطي الصعوبات والتحديات على الأرض، يتم التنسيق معالجهات المحلية والدولية لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يجري تنسيق جهودالهلال الأحمر الإماراتي مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وتحديداً في منطقةالعريش، حيث تم استئجار مخازن عديدة لتخزين المواد الغذائية والمساعدات، ليتمبعدها وبالتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المختصة إيجاد القنوات الأنسب لإيصالالمساعدات إلى داخل قطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع.
وتتمثل أهم الاحتياجات التي يتم توفيرها لمواطني قطاعغزة حالياً بالماء والغذاء واحتياجات الأطفال والمستشفيات الميدانية، حيث قامتحكومة الإمارات بإرسال مستشفى ميداني عائم يرسو في ميناء العريش لدعم هذه المنظومةالمتكاملة.
وقد باشرت دولة الإمارات بدعم أهل قطاع غزة منذ بدايةالأزمة من خلال عدة خطوات وباتخاذ مختلف السبل توّجتها بإسقاط المساعدات عن طريقالجو، ثم إرسال سفينتين عبر البحر ضمن الممر البحري الدولي من قبرص إلى قطاع غزة، إضافةإلى شراء المساعدات مباشرة من السوق المصري ونقل المواد إلى العريش ثم إلى قطاعغزة عبر القوافل الإغاثية.
وفي شهر رمضان المبارك، يقدم الهلال الأحمر الإماراتييومياً 10,000 وجبة إفطار للنازحين والسكان في القطاع.
وتأتي هذه الحملة ضمن العديد من المبادرات والحملاتالإغاثية والإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة، كتعاونهامع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الجهات المختصة ومن ضمنها الهلال الأحمر الأردنيفي إيواء ورعاية اللاجئين كما في المخيم الإماراتي الأردني، الذي تم إنشاؤه بالتعاونبين الحكومتين الإماراتية والأردنية، لاستقبال اللاجئين السوريين والذي يعتبر من أفضلمخيمات إيواء اللاجئين بشهادة المنظمات العالمية التي زارته.

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