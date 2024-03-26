خبيرة قانونية تستبعد التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن بشأن غزة



ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".



وصوتت 14 دولة لمصلحة القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.



ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.



وقالت بسطامي للأناضول: "من المتوقع عدم التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة".



وأضافت: "إسرائيل تمتلك تاريخا حافلا من عدم الالتزام بالقرارات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن مجلس الأمن".



وتابعت: "دائما ما يمر عدم التزام إسرائيل هذا دون مساءلة أو محاسبة من أي جهة، سواء على مستوى الدول، أو مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه".



وأردفت: "رغم إلزامية القرار فإنه لم يشمل أي تدابير أو عقوبات تلقائية يمكن لمجلس الأمن اتخاذها في حال عدم التزام إسرائيل، كونه قرارا صادرا بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".



ولفتت بسطامي إلى أنه "من المرجح أننا سنشهد استمرارا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد نضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد".



وترى أيضًا أنه "من المستبعد أن يكون هناك قرار بموجب الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، أو استخدام القوة العسكرية، في حال عدم اتباع إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع، بسبب وجود فيتو أمريكي قد يعرقل ذلك".



وأوضحت أن "القرار يشكل تطورا مهما للغاية على صعيد الساحة الدولية فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، حيث يأتي بعد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف جرائم الإبادة الجماعية على مدى الأشهر الستة الماضية".



واستدركت: "رغم الوضع الكارثي لقطاع غزة، فإن وقف إطلاق النار بموجب القرار جاء فقط لفترة مؤقتة، محددة لما تبقى من شهر رمضان، أي مدتها أسبوعان، وبالتالي، إذا تم وقف إطلاق النار فعلياً لهذه الفترة، فسوف تستأنف إسرائيل عدوانها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد اسبوعين من الآن، دون أي تبعات قانونية على المستوى الدولي".



وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن "القرار يدل على وجود تغير في الموقف الدولي تجاه سلوك إسرائيل، مع تصاعد الضغوط الدولية عليها وعلى حلفائها لوقف الحرب".



وقالت: "هذا القرار هو اختبار حقيقي للعالم بأجمعه في حال لم تلتزم به إسرائيل، إذ إن تجاهله وتجاهل عدم الالتزام به، يضع العالم وإسرائيل في الكفة ذاتها".



وأضافت: "الآن على المجتمع الدولي كله، والدول الأعضاء، التحرك الجدي واستخدام أدوات الضغط الحقيقية على إسرائيل لوقف جرائمها فورا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ومنع تصدير الأسلحة وأية مساعدات مالية وعسكرية أخرى".



ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، وأكدتا "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".



بينما قالت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)