ترمب: إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء الحرب على غزة



وقال ترمب في مقابلة صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية نشرت اليوم الاثنين "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها"، وأكد أنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشدد على أنه يشعر بالضيق حين يرى الناس لم يعودوا يتحدثون عن هذا الهجوم الذي وصفه بالمروع، وإنما عن الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.



كما ألقى الرئيس الأميركي السابق ما بدا أنه نقد لجهود الدعاية الإسرائيلية، وقال أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا لنشرها صور القصف وسقوط القنابل على مبان في غزة. "كل ليلة، كنت أشاهد المباني تنهمر على الناس. وقلت "هذه صورة رهيبة. إنها صورة سيئة جدا للعالم". "أعتقد أن إسرائيل أرادت أن تظهر أن الأمر صعب، لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تفعل ذلك".



جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.



وكثيرا ما يصف ترامب نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.-(الجزيرة نت)