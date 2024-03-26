بلينكن: ثمة بدائل لعملية برية في رفح



جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في العاصمة واشنطن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.



وأكد بلينكن أن واشنطن تعارض "عملية برية" ضد رفح، مشددًا على وجود بدائل لذلك.



وأشار البيان أن بلينكن ناقش زيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.



وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.



القرار الذي صوتت 14 دولة لمصلحته، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.



ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.



وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.



وينص النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".-(الأناضول)