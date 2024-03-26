روسيا تفتح فرصا جديدة للطلاب من دول العالم الإسلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جاء إلى روسياأكثر من 355 ألف طالب أجنبي في عام 2023؛ وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أنيصل عدد الطلاب الأجانب إلى 425 ألف شخص. يمكن أن تتكون الحصة الرئيسية منهمالطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC).
تتوسع فرصالتعاون بين الدول الأوراسية في مجال العلوم والتعليم العالي. في إطار الرئاسةالروسية لمجموعة البريكس، تم طرح فكرة إنشاء النظام البديل لتصنيف مؤسسات التعليمالعالي. ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتصنيف أكثر عدالةً للجامعات في مختلف البلدان،حيث نظام التقييم القائم على معايير علمية سيأخذ في الاعتبار خصائص أنظمة التعليمالوطنية.
حسب وزارةالعلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، قد حصلت هذه المبادرة على صدى إيجابيفي إيران. وفي بداية شهر مارس، ناقشت الهيئات الحكومية المعنية قضايا التعاون بينالجامعات وأفق تطوير التعاون العلمي، بما في ذلك سير العمل على مشروع الاتفاقيةالحكومية الدولية بشأن الاعتراف بالشهادات التعليمية والدرجات الأكاديمية، خاصة فيالتخصصات الطبية.
وتم إبراماتفاقيات ثنائية مماثلة مع 24 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويجري العملعلى مشاريع اتفاقيات جديدة. وفي الوقت نفسه، تزيد روسيا عدد الحصص للتعليم المجانيللطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي. وكُشفت نتائج هذا التعاون المثمر في المنتدى الدولي السنوي“روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان” في عام 2023. أُعلن أنه في عام 2022، درسأكثر من 262 ألف طالب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجامعاتالروسية، تم تمويل الدراسة لأكثر من 84 ألف منهم على حساب الميزانية الروسية.
التخصصات الأكثرشعبيةً وطلبًا بين الطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي:
. الطب،
. الاقتصاد،
. هندسة البرمجيات،
. إدارة أعمال،
. علوم المعلومات،
. العلاقات الدولية.
ومن بين آلياتالتعاون المقترحة في منتدى قازان 2023، إجراء مسابقات متعددة الأطراف لمشاريعالبحوث التطبيقية بين المنظمات في روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومن المخططأنها تهدف إلى تعزيز وتوسيع القدرات البحثية والعلمية في المواضيع ذات الأولويةعلى أساس التمويل المشترك.
في عام 2023 تمإنشاء الاتجاه الجديد وواسع النطاق "العلم والتعليم" في إطار منتدىقازان، الذي جمع مشاركين من 80 دولة. وقد حدث ذلك بفضل المبادرة الرامية إلى إبراممذكرة التفاهم بين وزارة التعليم والعلوم في روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوموالتعليم العالي. ويتوقع الخبراء أن يسهم منتدى قازان 2024 في تنفيذ مبادراتومشاريع جديدة، كما سيصبح منصةً دائمةً لعرض نتائج العمل المشترك بين روسيا ودولمنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتعليم.
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