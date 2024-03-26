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روسيا تفتح فرصا جديدة للطلاب من دول العالم الإسلامي

3/26/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جاء إلى روسياأكثر من 355 ألف طالب أجنبي في عام 2023؛ وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أنيصل عدد الطلاب الأجانب إلى 425 ألف شخص. يمكن أن تتكون الحصة الرئيسية منهمالطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC).
تتوسع فرصالتعاون بين الدول الأوراسية في مجال العلوم والتعليم العالي. في إطار الرئاسةالروسية لمجموعة البريكس، تم طرح فكرة إنشاء النظام البديل لتصنيف مؤسسات التعليمالعالي. ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتصنيف أكثر عدالةً للجامعات في مختلف البلدان،حيث نظام التقييم القائم على معايير علمية سيأخذ في الاعتبار خصائص أنظمة التعليمالوطنية.

حسب وزارةالعلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، قد حصلت هذه المبادرة على صدى إيجابيفي إيران. وفي بداية شهر مارس، ناقشت الهيئات الحكومية المعنية قضايا التعاون بينالجامعات وأفق تطوير التعاون العلمي، بما في ذلك سير العمل على مشروع الاتفاقيةالحكومية الدولية بشأن الاعتراف بالشهادات التعليمية والدرجات الأكاديمية، خاصة فيالتخصصات الطبية.

وتم إبراماتفاقيات ثنائية مماثلة مع 24 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويجري العملعلى مشاريع اتفاقيات جديدة. وفي الوقت نفسه، تزيد روسيا عدد الحصص للتعليم المجانيللطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي. وكُشفت نتائج هذا التعاون المثمر في المنتدى الدولي السنوي“روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان” في عام 2023. أُعلن أنه في عام 2022، درسأكثر من 262 ألف طالب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجامعاتالروسية، تم تمويل الدراسة لأكثر من 84 ألف منهم على حساب الميزانية الروسية.

التخصصات الأكثرشعبيةً وطلبًا بين الطلاب من دول منظمة التعاون الإسلامي:

. الطب،
. الاقتصاد،
. هندسة البرمجيات،
. إدارة أعمال،
. علوم المعلومات،
. العلاقات الدولية.

ومن بين آلياتالتعاون المقترحة في منتدى قازان 2023، إجراء مسابقات متعددة الأطراف لمشاريعالبحوث التطبيقية بين المنظمات في روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومن المخططأنها تهدف إلى تعزيز وتوسيع القدرات البحثية والعلمية في المواضيع ذات الأولويةعلى أساس التمويل المشترك.

في عام 2023 تمإنشاء الاتجاه الجديد وواسع النطاق "العلم والتعليم" في إطار منتدىقازان، الذي جمع مشاركين من 80 دولة. وقد حدث ذلك بفضل المبادرة الرامية إلى إبراممذكرة التفاهم بين وزارة التعليم والعلوم في روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوموالتعليم العالي. ويتوقع الخبراء أن يسهم منتدى قازان 2024 في تنفيذ مبادراتومشاريع جديدة، كما سيصبح منصةً دائمةً لعرض نتائج العمل المشترك بين روسيا ودولمنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتعليم.

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