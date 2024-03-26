لم نأت لتدفئة الكراسي.. استقالة وزير من حكومة نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.
وفي منشور على منصة X، قال ساعر "وقعت على الاستقالة، ولا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لي لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة إلى تدفئة الكراسي".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأنّ ساعر، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر إلى "كابينت" الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين تتمّ دعوتهم إلى نقاشات من وقتٍ لآخر.
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