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لم نأت لتدفئة الكراسي.. استقالة وزير من حكومة نتنياهو

3/26/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.

وفي منشور على منصة X، قال ساعر "وقعت على الاستقالة، ولا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لي لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة إلى تدفئة الكراسي".


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأنّ ساعر، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر إلى "كابينت" الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين تتمّ دعوتهم إلى نقاشات من وقتٍ لآخر.

MENAFN26032024000072011014ID1108024144

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