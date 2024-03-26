استشهاد 9 غزيين غرقا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

استشهاد 9 غزيين غرقا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات
التاريخ
3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت مصادر طبية قناة"الجزيرة" باستشهاد 9 فلسطينيين غرقا وفقدان 5 آخرين في بحر غزة، أثناءمحاولة الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.
وفي اليوم الـ172للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ16 من رمضان، يتواصل القصفالإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصا رفح، حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا- بينهم4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين.
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