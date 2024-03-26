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استشهاد 9 غزيين غرقا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر طبية قناة"الجزيرة" باستشهاد 9 فلسطينيين غرقا وفقدان 5 آخرين في بحر غزة، أثناءمحاولة الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.
وفي اليوم الـ172للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ16 من رمضان، يتواصل القصفالإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصا رفح، حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا- بينهم4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين.

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