حكومة الاحتلال تؤكد عزمها اجتياح رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الماليةالإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولاياتالمتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق".
وأكد سموتريتش: "سوفندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة"معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قولهإنه "من الجيد أن بنامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن".
وأضاف بن غفير: "اتضحأن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن".
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