Tuesday, 26 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة الاحتلال تؤكد عزمها اجتياح رفح

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الماليةالإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولاياتالمتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق".
وأكد سموتريتش: "سوفندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة"معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قولهإنه "من الجيد أن بنامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن".

وأضاف بن غفير: "اتضحأن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن".

MENAFN26032024000072011014ID1108024142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث