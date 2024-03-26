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الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلالالإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلالبإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1509منهم خلال العملية البرية.

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