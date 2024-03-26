الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلالالإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلالبإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1509منهم خلال العملية البرية.
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