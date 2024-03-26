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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلالالإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت 30 فلسطينيا.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيالسابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهموالاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 شهيدا ونحو 4750جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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