الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلالالإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت 30 فلسطينيا.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيالسابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهموالاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 شهيدا ونحو 4750جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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