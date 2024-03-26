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حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليومالثلاثاء، استشهاد 32 ألفا و414 فلسطينيا وإصابة 74 ألفا و787 آخرين منذ بدايةالعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر فيالقطاع راح ضحيتها 81 شهيدا و93 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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