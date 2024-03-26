حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة
التاريخ
3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليومالثلاثاء، استشهاد 32 ألفا و414 فلسطينيا وإصابة 74 ألفا و787 آخرين منذ بدايةالعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر فيالقطاع راح ضحيتها 81 شهيدا و93 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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