Tuesday, 26 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هجوم موسكو: سأخبركم بسرّ صغير

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إن الأجهزة المختصة الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس قرب موسكو.
وأشار رئيس المخابرات الروسية إلى أن الهجوم الإرهابي كان يعده إسلاميون متطرفون. وذكر بورتنيكوف أنه لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية الروسية ترى من قام بتنظيم وتجنيد الجناة.

وشدد بورتنيكوف على أن مؤسسته ستبذل قصارى جهدها لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي. وأكد بورتنيكوف أن المخابرات الروسية تعرف حق المعرفة أن نظام كييف قام بتدريب مسلحين في الشرق الأوسط.

ووفقا له، أراد الإرهابيون الهروب إلى أوكرانيا، وكانوا ينتظروهم هناك.

وقال: "كان المجرمون ينوون الهرب عبر الحدود إلى أراضي أوكرانيا. ووفقا لمعلوماتنا الميدانية الأولية، كان هناك من ينتظرهم. سأخبركم بسر صغير: لقد أرادوا على الجانب الآخر استقبالهم كأبطال".

وأشار بورتنيكوف إلى أن هجوم كروكوس الإرهابي كان ضروريا لأجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، من أجل زعزعة الاستقرار وإثارة الذعر في المجتمع الروسي.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.

وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس

MENAFN26032024000072011014ID1108024138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث