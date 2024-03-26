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ميناء غزة الأميركي.. رصيف احتلالي عماده أشلاء الفلسطينيين

3/26/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طوال 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ظل الفلسطينيون يناشدون بإدخال آليات ومعدات ثقيلة تساعدهم على إزالة ركام المنازل التي تقصفها إسرائيل لانتشال جثامين الشهداء والجرحى من تحتها، لكن مناشداتهم ذهبت أدراج الرياح ولم تدخل أي آلية ليترك الجرحى لمصيرهم ويدفن آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

وفي الأسابيع الأخيرة وعلى وقع الحرب أيضاً بدأت عشرات الآليات والمعدات الثقيلة بالدخول إلى غزة من الجانب الإسرائيلي بدعم أمريكي، ولكن ليس لانتشال المصابين والشهداء، بل لنقل ركام يقول الفلسطينيون إنه معجون بأشلاء شهدائهم لاستخدامه ببناء رصيف بحري على شاطئ مدينة غزة تقول واشنطن وتل أبيب إنه سيكون مخصص لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

شهود عيان أفادوا للأناضول بأن عشرات الجرافات والشاحنات العملاقة تعمل على نقل آلاف الأطنان من ركام المنازل التي دمرتها إسرائيل على مدار الأشهر الماضية من مناطق متفرقة في غزة إلى شاطئ المدينة المنكوبة لاستخدامه في بناء الرصيف البحري الجديد.

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن أعلن في السابع من مارس/آذار الحالي أنه كلف جيشه بإنشاء ميناء مؤقت في سواحل غزة لإدخال المساعدات.

والشهر الماضي أعلن متحدث وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تفاصيل الميناء الذي سيبلغ طوله 500 متر ويستغرق بناؤه نحو شهرين، فيما رحبت إسرائيل بالفكرة وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريحات صحفية له، أنه "صاحب فكرة الميناء".

المهندس المدني الفلسطيني فتحي رياض، يقول إن "بناء الرصيف البحري يحتاج إلى مئات آلاف الأطنان من ركام المنازل المدمرة وهذا يعني جمعه من جميع مناطق مدينة غزة باعتبارها الأقرب للميناء الجديد".

ويضيف رياض للأناضول: "نقل هذه الأطنان من الركام يحتاج إلى عدد كبير من الشاحنات والجارفات العملاقة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على ما هو متوفر من آليات في القطاع لدى الشركات المحلية لأنها ذات إمكانيات ضعيفة".

ويشير إلى أن عشرات الآليات الضخمة دخلت إلى غزة خلال الأسابيع الماضية وبدأت بالفعل بنقل كميات هائلة من ركام المنازل إلى الميناء الجديد.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الرصيف البحري الجديد خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر في ظل الإمكانيات الضخمة المتاحة لذلك سواء من آليات وقوات أمريكية تساهم في المشروع.

ويقول فلسطينيون نزحوا مؤخراً من مدينة غزة إلى جنوب القطاع عبر شارع "الرشيد" المحاذي لشاطئ البحر، إنهم شاهدوا عشرات الشاحنات تنقل ركام المنازل التي قصفتها إسرائيل في مناطق متفرقة من مدينة غزة إلى منطقة الميناء الجديد.

ويضيف الشهود للأناضول، أن مئات المنازل التي دمرتها إسرائيل ما يزال تحت أنقاضها جثث لشهداء لم تتمكن طواقم الانقاذ من انتشالهم بسبب ضعف الإمكانيات، ومن المؤكد أن كميات الركام الكبيرة التي يتم نقلها ممزوجة بأشلاء أو حتى دماء ضحايا الحرب.

وحسب تقرير أعده مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، نشره الخميس الماضي، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فإن آلاف الأشخاص ما زالوا مفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، مبينا أن كثيراً من المفقودين مطمورون تحت منازلهم المدمرة.

كما قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله الاثنين، إن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة "رصيف برائحة الموت".

وأضاف اشتية: "هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجون بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام؟ هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت".

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني أسامة عبد الهادي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتذرعان بالإنسانية فيما يتعلق ببناء الميناء الجديد على شاطئ بحر غزة وبالواقع هم بعيدون عن الإنسانية".

ويضيف عبد الهادي للأناضول: "لو كانوا صادقين لقاموا بإدخال الشاحنات والجارفات العملاقة التي دخلت غزة لبناء الميناء، من أجل إنقاذ آلاف الجرحى الذين ظلوا ينزفون حتى الموت تحت أنقاض المنازل التي دمرتها دولة الاحتلال".

ويتابع: "هذه الآليات والمعدات دخلت غزة من أجل بناء ميناء يحقق مصالح إسرائيل بالسيطرة على شاطئ غزة ومحاولة تهميش معبر رفح البري على الحدود مع مصر وانتزاع السيادة الفلسطينية عليه، إضافة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة عبر الرصيف الجديد".

ويعتقد عبد الهادي أن الترحيب الإسرائيلي بإنشاء الميناء وتفعيل الممر البحري يثير شكوكا، فإسرائيل تحاصر غزة وتغلق معابرها وتعرقل دخول المساعدات ومن غير المعقول أن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا كانت تحقق لها مصلحة خفية ويبدو أنها مرتبطة فعلاً بتشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع.

ويعزز هذا الحديث تصريحات نتنياهو بأن "الميناء يمكن أن يسهل إخراج الفلسطينيين من غزة" مضيفا أنه "لا يوجد أي عائق أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة، باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم".

وكان نتنياهو قد صرح بذلك الأسبوع الماضي، وفقا لقناة كان الإسرائيلية، خلال اجتماع خاص للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

وفي نقطة أخرى، يرى المحلل السياسي، أن الميناء وإدخال المساعدات الإنسانية عبره سيكون ذريعة للولايات المتحدة وإسرائيل للسيطرة على جزء من شاطئ غزة تحت حجة حماية الميناء وتسهيل وصول المساعدات ومنع حركة "حماس" من السيطرة عليها.

ويقول: "شاطئ بحر غزة هو المتنفس الوحيد لسكان القطاع وكان قبل الحرب يزدحم بالمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية وتواجد قوات أمريكية أو إسرائيلية للحماية المزعومة للميناء سيعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة واسعة من الشاطئ وهي المساحة الأهم لأن الميناء يتم بناؤه في أكثر منطقة حيوية".

واعتبر أن هذا الميناء الأمريكي هو أداة لتشديد الحصار على الفلسطينيين، موضحاً أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حضور لحماس ومؤسساتها أو حتى المؤسسات الفلسطينية المحلية في آلية عمل الميناء وبالتالي فإن الميناء سيعمل وفقاً للرغبة والقيود التي تريدها إسرائيل.

ورأى أن "هذا الميناء احتلالي ويسمح بدخول الجيش الأمريكي لتخوم غزة".

وفي 8 مارس الجاري، ندد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري بالاقتراح الأميركي لبناء الرصيف البحري.

وقال فخري: "إنها المرة الأولى التي أسمع أحدا يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني".

ووصف فخري الاقتراح الأميركي بأنه "خبيث" جاء استجابة لمصالح انتخابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

(الأناضول)

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