هل تتكرار ثنائية العمالقة؟.. برشلونة يحفز هالاند على تحدي مبابي



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيستمر مع "البلوغرانا" لموسم آخر، لا سيما بعد أن رفض 100 مليون يورو من الدوري السعودي مؤخرا.



وأشارت إلى أنه من الصعب أن يتواجد ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم بعد المقبل، حيث سيصل عمره إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد، ويعد هالاند الصفقة الرئيسية.



ويراهن برشلونة على أن هالاند قد يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في صيف 2025، بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي نتيجة للمخالفات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا لانتهاء عقده في الصيف بعد المقبل.



ويريد برشلونة الاستفادة أيضا من أن العلاقة الجيدة بين رئيس النادي خوان لابورتا، والبرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند.



وإضافة إلى ذلك سيكون برشلونة قريبا من التعافي اقتصاديا وتحقيق دخل مالي كبير في الصيف بعد المقبل، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.



وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن اجتماع بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في 29 فبراير الماضي، شهد الحديث عن العديد من الموضوعات أبرزها التعاقد مستقبلا مع هالاند.



وذكرت الصحيفة أن هالاند إذا كان ملزما بالاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2025، ستكون لدى البارسا الأفضلية".



وأوضحت: "لأن هالاند يعلم أنه سيكون النجم الأبرز في النادي الكتالوني، بعكس انضمامه للميرنجي في وجود زميل بحجم كيليان مبابي".



وأضافت الصحيفة: "كما يدرك هالاند أن ارتداء قميص البارسا ووجود مبابي في الريال من شأنه أن يكرر المبارزة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو".