400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة
التاريخ
3/26/2024 2:35:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بشكل كبير مع الاتجاه السريع نحو المجاعة.
وأشارت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن السلع الأساسية أصبحت في شمال غزة أغلى 25 مرة مما كانت عليه قبل الحرب، حيث بلغ سعر كيس الدقيق/الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما أكثر من 400 دولار.(بترا)
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