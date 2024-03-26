الصفدي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا جهود وقف العدوان



وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس الاثنين.



وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعماً إضافياً لأونروا بقيمة 45 مليون يورو الاثنين.



إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضاً اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.



وأكد الصفدي أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، مؤكداً أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.



وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضاً.



وأكد الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.