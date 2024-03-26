إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في جرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرىاليوم الثلاثاء، 300 كيلوغرام من اللحوم في أحد المسالخ بالمحافظة؛ لمخالفتها شروطالسلامة العامة.
وقال رئيس البلدية أحمد العتوم، إن البلديةأتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات منقبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف العتوم أن كوادر البلدية تنفذ جولاترقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروطالسلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش. (بترا)
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