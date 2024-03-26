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إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في جرش

3/26/2024 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرىاليوم الثلاثاء، 300 كيلوغرام من اللحوم في أحد المسالخ بالمحافظة؛ لمخالفتها شروطالسلامة العامة.
وقال رئيس البلدية أحمد العتوم، إن البلديةأتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات منقبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف العتوم أن كوادر البلدية تنفذ جولاترقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروطالسلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش. (بترا)

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