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إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن في اليرموك

3/26/2024 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتورمعتصم شطناوي انطلاق فعاليات مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوةوتجويد القرآن الكريم - الموسم الأول، والتي نظمتها دائرة الرعاية الطلابية فيالعمادة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة.
وقال شطناوي إن عقد هذه المسابقة جاء ترجمةلتوجه العمادة نحو تنفيذ أنشطة تتجسد فيها روحانيات شهر رمضان الفضيل، شهر تلاوةالقرآن، وسعي العمادة لاستثمار الوقت والجهد في هذا الشهر بتنفيذ أنشطة هادفة تعززقيم الخير والإحسان.

وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة أربعوعشرون طالبا وطالبة الوافدين من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، فيما تتولىلجنة المسابقة تحديد المتأهلين منهم للمشاركة في الأدوار النهائية من المسابقةوالتي ستعقد قبيل انتهاء الشهر الفضيل.

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