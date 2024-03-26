إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن في اليرموك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتورمعتصم شطناوي انطلاق فعاليات مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوةوتجويد القرآن الكريم - الموسم الأول، والتي نظمتها دائرة الرعاية الطلابية فيالعمادة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة.
وقال شطناوي إن عقد هذه المسابقة جاء ترجمةلتوجه العمادة نحو تنفيذ أنشطة تتجسد فيها روحانيات شهر رمضان الفضيل، شهر تلاوةالقرآن، وسعي العمادة لاستثمار الوقت والجهد في هذا الشهر بتنفيذ أنشطة هادفة تعززقيم الخير والإحسان.
وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة أربعوعشرون طالبا وطالبة الوافدين من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، فيما تتولىلجنة المسابقة تحديد المتأهلين منهم للمشاركة في الأدوار النهائية من المسابقةوالتي ستعقد قبيل انتهاء الشهر الفضيل.
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