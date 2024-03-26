حملة لإزالة البسطات والعربات من شوارع إربد



وقامت أجهزة البلدية المتخصصة بالتعاون مع مديرية شرطة إربد والجهات المعنية بحملة واسعة في المدينة منذ صباح اليوم بإزالة البسطات والعربات من شوارع المدينة ومنع اعتداءات البسطات ومحلات تجارية على أرصفة المشاة.



وقال محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة على الأسواق في الوسط التجاري نفذت بإسناد قوة أمنية وبالتعاون مع البلدية لإزالة البسطات والعربات ومظاهر الاعتداء على الأرصفة ومناطق عبور المشاة والشوارع في وسط المدينة التجاري.



وأكد العتوم أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة سيكون لها دور مهم في تنفيذ ومتابعة إجراءات تنظيم البسطات ومنع التجاوزات في الأسواق وبتنسيق مع البلدية وغرفة التجارة.



وشدد على أن الحاكمية الإدارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حريصة على تنظيم وسط المدينة وأسواقها بشكل يحفظ حقوق التجار والمشاة والسائقين ويمنع الاعتداء على الطريق العام وإغلاقها.



ولاقت الحملة أصداء إيجابية من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، لا سيما أن التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والشوارع أزيلت وساهم ذلك بتأمين حركة سلسلة للمركبات والمشاة والمارة، وأتاح التسوق بكل راحة.