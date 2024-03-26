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إطلاق حملة أهل الخير السنوية في العقبة

3/26/2024 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق ميناء حاويات العقبة، الحملة الـ 14 من مبادرة "أهل الخير" في شهر رمضان المبارك، التزاما بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات المستدامة.


وتضمنت الحملة توزيع 500 قسيمة، تبلغ قيمة كل واحدة 40 دينارا، يمكن استبدالها بالمواد الغذائية الأساسية والضروريات من المتاجر المعنية في محافظة العقبة، إضافة إلى توزيع 150 حزمة غذائية بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية للمستفيدين في المناطق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في بيان، الثلاثاء إن حملات مساعدة الآخرين ستسمر خلال شهر رمضان من خلال مبادرة "أهل الخير" وذلك بهدف تعزيز القيم الأساسية للمشاركة المجتمعية والتمكين من خلال تعزيز العلاقات التشاركية والتواصل الفعّال، والاستمرار في تعزيز الازدهار داخل مجتمع العقبة.

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