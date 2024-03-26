إطلاق حملة أهل الخير السنوية في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق ميناء حاويات العقبة، الحملة الـ 14 من مبادرة "أهل الخير" في شهر رمضان المبارك، التزاما بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات المستدامة.
وتضمنت الحملة توزيع 500 قسيمة، تبلغ قيمة كل واحدة 40 دينارا، يمكن استبدالها بالمواد الغذائية الأساسية والضروريات من المتاجر المعنية في محافظة العقبة، إضافة إلى توزيع 150 حزمة غذائية بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية للمستفيدين في المناطق المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في بيان، الثلاثاء إن حملات مساعدة الآخرين ستسمر خلال شهر رمضان من خلال مبادرة "أهل الخير" وذلك بهدف تعزيز القيم الأساسية للمشاركة المجتمعية والتمكين من خلال تعزيز العلاقات التشاركية والتواصل الفعّال، والاستمرار في تعزيز الازدهار داخل مجتمع العقبة.
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