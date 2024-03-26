أطفال وعطاء - جريدة الوطن السعودية

أطفال وعطاء - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
3/26/2024 2:30:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) في ليالي رمضان، تمتد الأيادي في صورة جميلة عفوية، تجسدها الأعمال الخيرية في إفطار الصائمين وتقديم الوجبات لهم، حيث تمتزج تلك الأعمال، بمشاركة 50 طفلاً من مختلف الأعمار في عملية تفطير الصائمين بمخيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل في برنامج ((إفطار ودعوة))، الذي يعمل على تفطير أكثر من 1000 صائم يومياً من أبناء الجاليات والتوعية خلال وقت الإفطار والاستفادة من هذا التجمع وإرشادهم بأمور الدين، بإشراف وتنفيذ مجموعة من المتطوعين مع الجمعية. (واس)
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