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أطفال وعطاء - جريدة الوطن السعودية

3/26/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Al Watan) في ليالي رمضان، تمتد الأيادي في صورة جميلة عفوية، تجسدها الأعمال الخيرية في إفطار الصائمين وتقديم الوجبات لهم، حيث تمتزج تلك الأعمال، بمشاركة 50 طفلاً من مختلف الأعمار في عملية تفطير الصائمين بمخيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل في برنامج ((إفطار ودعوة))، الذي يعمل على تفطير أكثر من 1000 صائم يومياً من أبناء الجاليات والتوعية خلال وقت الإفطار والاستفادة من هذا التجمع وإرشادهم بأمور الدين، بإشراف وتنفيذ مجموعة من المتطوعين مع الجمعية. (واس)

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