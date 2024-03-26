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أضرار ترتيب السرير عند الاستيقاظ

3/26/2024 2:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) - كشف خبراء أن ترتيب السرير فور الاستيقاظ من النوم، على الرغم من أنه أمر طبيعي ومألوف، قد يكون ضارا بالصحة.
- أوضحوا أننا يجب أن نترك الأسرّة غير مرتبة للمساعدة على قتل الكائنات الصغيرة الكامنة تحت أغطيتنا.
- أشاروا إلى أن ترتيب الأسرة فور الاستيقاظ يجعلها أرضا خصبة لعث الغبار الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات الربو والحساسية.
- شرح الخبراء أن القيام بذلك سيسمح بإخراج الرطوبة والحرارة الناتجتين عن التعرق الليلي من السرير.
- وهذه العوامل، لا سيما في حال كانت التهوية في الغرفة ليست جيدة، هي ما يهيئ الظرف الأنسب لعث الغبار للعيش فترة أطول.
- اقترح الخبراء ترك السرير غير مرتب لمدة ساعة على الأقل لتجويع عث الغبار، والقضاء عليه.

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