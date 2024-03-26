ارتفاع أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة)) لعام 2023 بنسبة 74%

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة))، عن تحقيقها لصافي ربح قبل الزكاة والضرائب، بلغ 158.6 مليون ريال سعودي، خلال العام 2023، مقابل 91.3 مليون ريال في عام 2022، مسجّلةً زيادةً بنسبة 74% عن العام الماضي، وارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة إلى 124.4 مليون ريال، مقابل 76.1 مليون ريال، بزيادة بلغت 64% ، مقارنةً بالعام الماضي.
ویعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضریبة إلى الارتفاع في نتائج خدمات إعادة التأمین بنسبة 43% بسبب انخفاض مصاریف خدمات إعادة التأمین، إضافةً إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 621%، وارتفاع في أرباح شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة بنسبة 21%. وتجاوز إجمالي حقوق المساهمين 1.146 مليار ريال بنهاية العام 2023 بزيادة بنسبة 13% عن العام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 65% لتبلغ 1.4 ريال.
كما حققت الشركة أيضاً ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة قدرهُ 14%، حيث سجلت 1.59 مليار ريال بنهاية عام 2023. وتأتي نتائج العام 2023 في سياق مسارٍ متنامٍ للنمو والربحية للشركة، حيث حققت ((إعادة))،معدل نمو مركّب يتجاوز 18% للأقساط المكتتبة خلال الأعوام من 2019 إلى 2023، وتجاوز معدل نمو مركّب لصافي الأرباح 28% لذات الفترة، الأمر الذي يؤكد تنافسية الشركة وقدرتها على المحافظة على وتيرة النمو المتسارعة مع تحقيق معدلات ربحية مجزية، بالإضافة إلى محافظة الشركة على مركز مالي قوي، يتمثّل في تقييم ائتماني من فئة -A من "ستاندرد آند بورز"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تقييم من فئة A3 من "موديز" بنظرة مستقبلية إيجابية.
وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ((إعادة))، إن تحقيق الشركة لهذا الأداء المتميز في العام 2023 يعكس فعالية إستراتيجيتها في التوسع والتنويع واستدامة الربحية. كما أشار إلى أن النتائج جاءت مدعومة بشكل متوازن ما بين الأداء الاستثماري والأداء الفني لمختلف قطاعات الأعمال محلياً ودولياً. وأوضح أن ((إعادة))، تحتل موقعاً رائداً إقليمياً، حيث تصنّف أكبر شركة إعادة تأمين في المنطقة العربية من حيث حجم الأقساط، وتستهدف تعزيز موقعها التنافسي واستثمار فرص النمو محلياً وعالمياً.
الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة))، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف ورقابة هيئة التأمين، تنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتمتع بتقييم ائتماني فئة A- من وكالة ستاندرد آند بورز، وتقييم A3 من وكالة موديز. وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240326_174500_941-->
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