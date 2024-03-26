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ارتفاع أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة)) لعام 2023 بنسبة 74%

3/26/2024 2:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة))، عن تحقيقها لصافي ربح قبل الزكاة والضرائب، بلغ 158.6 مليون ريال سعودي، خلال العام 2023، مقابل 91.3 مليون ريال في عام 2022، مسجّلةً زيادةً بنسبة 74% عن العام الماضي، وارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة إلى 124.4 مليون ريال، مقابل 76.1 مليون ريال، بزيادة بلغت 64% ، مقارنةً بالعام الماضي.
ویعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضریبة إلى الارتفاع في نتائج خدمات إعادة التأمین بنسبة 43% بسبب انخفاض مصاریف خدمات إعادة التأمین، إضافةً إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 621%، وارتفاع في أرباح شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة بنسبة 21%. وتجاوز إجمالي حقوق المساهمين 1.146 مليار ريال بنهاية العام 2023 بزيادة بنسبة 13% عن العام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 65% لتبلغ 1.4 ريال.
كما حققت الشركة أيضاً ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة قدرهُ 14%، حيث سجلت 1.59 مليار ريال بنهاية عام 2023. وتأتي نتائج العام 2023 في سياق مسارٍ متنامٍ للنمو والربحية للشركة، حيث حققت ((إعادة))،معدل نمو مركّب يتجاوز 18% للأقساط المكتتبة خلال الأعوام من 2019 إلى 2023، وتجاوز معدل نمو مركّب لصافي الأرباح 28% لذات الفترة، الأمر الذي يؤكد تنافسية الشركة وقدرتها على المحافظة على وتيرة النمو المتسارعة مع تحقيق معدلات ربحية مجزية، بالإضافة إلى محافظة الشركة على مركز مالي قوي، يتمثّل في تقييم ائتماني من فئة -A من "ستاندرد آند بورز"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تقييم من فئة A3 من "موديز" بنظرة مستقبلية إيجابية.
وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ((إعادة))، إن تحقيق الشركة لهذا الأداء المتميز في العام 2023 يعكس فعالية إستراتيجيتها في التوسع والتنويع واستدامة الربحية. كما أشار إلى أن النتائج جاءت مدعومة بشكل متوازن ما بين الأداء الاستثماري والأداء الفني لمختلف قطاعات الأعمال محلياً ودولياً. وأوضح أن ((إعادة))، تحتل موقعاً رائداً إقليمياً، حيث تصنّف أكبر شركة إعادة تأمين في المنطقة العربية من حيث حجم الأقساط، وتستهدف تعزيز موقعها التنافسي واستثمار فرص النمو محلياً وعالمياً.
الشركة السعودية لإعادة التأمين ((إعادة))، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف ورقابة هيئة التأمين، تنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتمتع بتقييم ائتماني فئة A- من وكالة ستاندرد آند بورز، وتقييم A3 من وكالة موديز. وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240326_174500_941-->

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