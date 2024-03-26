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الاحتلال يواصل حصار مستشفى الشفاء بغزة لليوم الثامن

3/26/2024 2:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل لليوم الثامن على التوالي تشديد حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرون داخل المستشفى يكررون مناشدتهم لكافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم، في ظل عمليات القتل والتدمير المستمرة داخل مستشفى الشفاء، حيث وثقت مؤسسات حقوقية قتل قوات الاحتلال نحو 200 فلسطيني خلال اقتحامه لمستشفى الشفاء واعتقال المئات.

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