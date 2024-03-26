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جرار يصطدم بقطار بين القاهرة والإسكندرية

3/26/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) اصطدم جرار عند مزلقان قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بقطار رقم 15 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، ما أثار فزع الركاب ونزولهم على جانبي الرصيف.
وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن سائق الجرار تعرض لحالة إغماء وفقد سيطرته على الجرار ما تسبب في تخطيه الحاجز والاشارة الضوئية بالخطأ والاصطدام بالقطار الآخر من الخلف.
ونجح مختصون في السيطرة على الجرار، فيما لما يتأثر قطار "القاهرة الإسكندرية" بأي تلفيات وعاد الركاب له مجددا وسار في رحلته ومساره المحدد، كما خضع سائق الجرار للعلاج وتلقى الإسعافات الاولية بمستشفى قويسنا العام.
هذا وانتقل قيادات هيئة السكة الحديد وقيادات الأمن لموقع الحادث، وتقرر نقل الجرار إلى محطة قطارات قويسنا للفحص والمعاينة وتقديم تقرير فني عن حالته.

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