وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان التطورات في غزة
التاريخ
3/26/2024 2:26:15 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.
وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
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