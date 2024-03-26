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البحر الأحمر تحقق 6.5 ملايين ساعة عمل آمنة في تطوير شيبارة

3/26/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت "البحر الأحمر الدولية" إنجازاً بارزاً بتسجيل 6.5 ملايين ساعة عمل آمنة دون أي حوادث مهدرة للوقت، وذلك في تطوير منتجع "شيبارة".
وتقود "البحر الأحمر الدولية" برامج حيوية ومكثفة لمراقبة الصحة والسلامة، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق شهرية تشمل جميع المشاركين في المشروع لتحديد الثغرات ومجالات التحسين.
ويتم إعطاء الأولوية للتحضير والاستجابة، عبر وضع استراتيجيات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط بما في ذلك الإخلاء البحري وتدريبات الإخلاء الطبي بالطائرات المروحية.
من جهته، قال رئيس المشاريع في "البحر الأحمر الدولية أحمد إسماعيل ,"إن هذا الإنجاز يعد شهادة على التزام الشركة بأعلى معايير الصحة والسلامة انطلاقاً من إيمانها بأن يحظى الجميع بساعات عمل آمنة طوال الوقت سواء كانوا موظفيها المباشرين، أو ممّن يتم توظيفهم من قِبل شركائها في تطوير محفظة مشاريعها".
وتعدّ معايير رعاية العمال أولوية قصوى في منتجع "شيبارة"، مع تنفيذ حملة تركز على تحسين السلامة وعمليات التفتيش المنتظمة على نطاق المشروع بأكمله لضمان تنفيذ الإجراءات المناسبة. كما تعمل حملات السلامة المستمرة التي يقوم بها فريق الصحة والسلامة؛ على نشر الوعي حول موضوعات هامة مثل القيادة الآمنة، والعمل في الأماكن المرتفعة، والأدوات الكهربائية المحمولة، وحماية أثناء عمليات الحفر والخنادق.
بدوره أوضح رئيس إدارة الصحة والسلامة في "البحر الأحمر الدولية" جون دن بأن العمل لمدة 6.5 ملايين عمل آمنة دون أي حوادث مهدرة للوقت يدل على أن فريق عمل منتجع "شيبارة" ملتزم بتحقيق التميز في مجال السلامة. وكما هو الحال في جميع مشاريع "البحر الأحمر الدولية"، فإن الصحة والسلامة والاعتبارات البيئية هي في طليعة التخطيط والإعداد لدينا، مع متطلبات صارمة يجب على المقاولين اتباعها وتوثيقها، حيث يتعين على المقاولين الجدد الحصول على خطط معتمدة للصحة والسلامة والبيئة قبل البدء في أعمال البناء، والتي يتم مراقبتها بعد ذلك من قبل فريقنا، لضمان الامتثال الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة طوال مدة العمل في المشروع".
يذكر أن "البحر الأحمر الدولية" قد أجرت مؤخراً مسحاً واسع النطاق للصحة والسلامة لجمع الملاحظات والأفكار من جميع موظفي المشروع والمشاركين، ومن المفترض أن يساهم هذا النهج الشامل في خلق ثقافة سلامة متينة لجميع المشاركين في مشاريع "البحر الأحمر الدولية".

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