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مشروع واحة الإعلام السعودي يترشح لجائزة الأمم المتحدة WSIS 2024

3/26/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al Watan) رُشّح مشروع "واحة الإعلام" من وزارة الإعلام , للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2024 " التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، التي أعلنت عن اختيار المشروع ممثلًا للمملكة عن فئة قطاع الإعلام الحكومي.
ويأتي ترشيح "واحة الإعلام" بعد عامٍ واحدٍ على إطلاقها في عام 2023، لتنضم إلى أكثر من ألف مشروع عالمي مرشح للفوز بالجائزة. ويعكس ترشيح "واحة الإعلام"، كممثل حكومي وحيد عن المملكة في فئة قطاع الإعلام؛ مدى الجهود المبذولة من وزارة الإعلام وشركائها من القطاع الحكومي والخاص، الذين شاركوا في نسخ الواحة الخمس، المحلية والدولية، ومدى أهمية العمل المشترك الذي يبرز للعالم إنجازات مشروعات التحول الوطني الكبرى في

وحقق مشروع "واحة الإعلام" حضورًا محليًا ودوليًا بالتزامن مع مشاركة المملكة في عدد من الفعاليات العالمية، واستضافتها عددًا من المؤتمرات الدولية والإقليمية. وأقيمت النسخة الأولى من الواحة بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت النسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م.
كما نظمت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من "واحة الإعلام" في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية

ونظمت النسخة الرابعة في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
كما أقامت الوزارة النسخة الخامسة من الواحة بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030. وتهدف وزارة الإعلام من خلال إقامة "واحة الإعلام" إلى توفير مساحة مُخصصة وملائمة لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، تتيح لهم تنفيذ التغطيات الإعلامية للمناسبات الرسمية والأحداث الكبرى من وسط المشروعات الوطنية الكبرى، وتغطية الفعاليات التي تستضيفها المملكة.
وبلغ عدد زوّار واحة الإعلام في نسخها الخمس ما يزيد عن 9800 ضيف من مختلف أنحاء العالم. كما حظيت بتغطيات أكثر من 455 وسيلة إعلامية، وحضور أكثر من 2600 إعلامي محلي ودولي، يمثلون أكثر من 70 دولة، حيث نشروا أكثر من 440 مادة خبرية وتغطية إعلامية، كما شارك أكثر من 380 عارضًا مثّلوا أكثر من 65 جهة حكومية.
يذكر أن مرحلة التصويت تنتهى في 31 مارس 2024م؛ ويمكن التصويت من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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