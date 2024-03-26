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بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعًا فى التعاملات المبكرة

3/26/2024 2:26:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث زاد مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0,18% ليستقر عند 12.985.94 نقطة.

كما ارتفع مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,23% ليبلغ مستوى 1.058.65 نقطة.

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وحقق MASI، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0.26% إلى 953.34 نقطة.

بالمقابل تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.12% إلى 1.106.85 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الإثنين مسجلاً خسارة بنسبة 0.12%.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024062

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