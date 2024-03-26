بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعًا فى التعاملات المبكرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث زاد مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0,18% ليستقر عند 12.985.94 نقطة.
كما ارتفع مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,23% ليبلغ مستوى 1.058.65 نقطة.
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وحقق MASI، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0.26% إلى 953.34 نقطة.
بالمقابل تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.12% إلى 1.106.85 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الإثنين مسجلاً خسارة بنسبة 0.12%.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024062
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