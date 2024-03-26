الضغوط البيعية تحول دفة البورصة نحو الهبوط مجددًا

MENAFN - Al-Borsa News) حولت الضغوط البيعية أداء مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط مجددًا، فى ظل ترجيحات من متعاملين بالسوق بشأن عودة الأداء العرضى بالتوازى مع انخفاض قيم التداولات واقتراب موعد إغلاق المؤسسات المالية لمراكزها المالية بنهاية الشهر الجارى والربع الأول من العام.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.9% بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 29057 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.31% ليصل إلى 6703 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% إلى مستوى 9544 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.24% عند مستوى 35310 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 624 مليون سهم، بتنفيذ 100 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%.

وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 30500 نقطة، حال تعافى السوق من حالة الضعف التى رجح استمرارها على المدى القصير، لتدفع المؤشر لمستوى 25 ألف نقطة خلال شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن ضعف القوى الشرائية ظهر خلال جلسة منتصف الأسبوع بالتحول إلى الهبوط مع اقتراب المؤشر من مستوى 29500 نقطة.

ونصح المستثمرين بتخفيض مراكزهم المالية، وتحديدًا نسب التعامل بالهامش، مع ارتفاع معدلات المخاطر وإغلاقها تمامًا إن أمكن خلال الفترة الحالية.

وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 91 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.95 تريليون جنيه.

ورجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى نطاق عرضى بين مستوى دعم 28 ألف نقطة، والمقاومة عند 30 ألف نقطة.

وقالت إن الجلسات الأخيرة تشهد تحركا عرضيا نتيجة انخفاض قيم التداولات وكذلك أسعار الأسهم، مع طبيعة هدوء وتيرة التداولات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تزامن تلك العوامل مع إغلاق المؤسسات لمراكزها المالية فى نهاية الشهر الجارى والربع الأول.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للشراء بصافى تعاملات نحو 314 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 84.79%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بلغت 151 مليون جنيه و163 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.54% و8.68% على التوالى.

ونفذ الأفراد 69.6% من التعاملات، وسجل المصريين صافى شراء بقيمة 174 مليون جنيه، واتجه والعرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 50 مليون جنيه و25 ألف جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 30.4% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى شراء 141 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 102 مليون جنيه و163 مليون جنيه على التوالى.