الضغوط البيعية تحول دفة البورصة نحو الهبوط مجددًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) حولت الضغوط البيعية أداء مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط مجددًا، فى ظل ترجيحات من متعاملين بالسوق بشأن عودة الأداء العرضى بالتوازى مع انخفاض قيم التداولات واقتراب موعد إغلاق المؤسسات المالية لمراكزها المالية بنهاية الشهر الجارى والربع الأول من العام.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.9% بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 29057 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.31% ليصل إلى 6703 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% إلى مستوى 9544 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.24% عند مستوى 35310 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 624 مليون سهم، بتنفيذ 100 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%. أبوغنيمة: يجب خفض نسب الشراء الهامشى مع ارتفاع المخاطر
وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 30500 نقطة، حال تعافى السوق من حالة الضعف التى رجح استمرارها على المدى القصير، لتدفع المؤشر لمستوى 25 ألف نقطة خلال شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن ضعف القوى الشرائية ظهر خلال جلسة منتصف الأسبوع بالتحول إلى الهبوط مع اقتراب المؤشر من مستوى 29500 نقطة.
ونصح المستثمرين بتخفيض مراكزهم المالية، وتحديدًا نسب التعامل بالهامش، مع ارتفاع معدلات المخاطر وإغلاقها تمامًا إن أمكن خلال الفترة الحالية.
وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 91 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 60 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.95 تريليون جنيه. زيدان: EGX30 يتحرك فى نطاق عرضى بين 28 و30 ألف نقطة
ورجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى نطاق عرضى بين مستوى دعم 28 ألف نقطة، والمقاومة عند 30 ألف نقطة.
وقالت إن الجلسات الأخيرة تشهد تحركا عرضيا نتيجة انخفاض قيم التداولات وكذلك أسعار الأسهم، مع طبيعة هدوء وتيرة التداولات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تزامن تلك العوامل مع إغلاق المؤسسات لمراكزها المالية فى نهاية الشهر الجارى والربع الأول.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للشراء بصافى تعاملات نحو 314 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 84.79%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات بلغت 151 مليون جنيه و163 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.54% و8.68% على التوالى.
ونفذ الأفراد 69.6% من التعاملات، وسجل المصريين صافى شراء بقيمة 174 مليون جنيه، واتجه والعرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 50 مليون جنيه و25 ألف جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 30.4% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى شراء 141 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 102 مليون جنيه و163 مليون جنيه على التوالى.
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