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كابيتال تتعاقد مع ماستر لتنفيذ إنشاءات مشروع كارديا بـ570 مليون جنيه

3/26/2024 2:26:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى مع شركة ماستر لينك للإنشاءات لتنفيذ أعمال إنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع“كارديا” فى العاصمة الإدارية بتكلفة 570 مليون جنيه.

قال أشرف بديع، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى، إن التعاقد يتضمن تنفيذ أعمال بالمرحلة الأولى فى مشروع“كارديا”، على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه الأعمال فى أبريل 2025.

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وأوضح أن مشروع“كارديا” يقع فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكنى تجارى إدارى متكامل الخدمات بإجمالى استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 22 فدانا، وتبلغ المسطحات المبنية بالمشروع حوالى 184 ألف متر مربع، ويضم المشروع 951 وحدة سكنية، ومن المخطط بدء تسليم المشروع منتصف 2026.

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