كابيتال تتعاقد مع ماستر لتنفيذ إنشاءات مشروع كارديا بـ570 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى مع شركة ماستر لينك للإنشاءات لتنفيذ أعمال إنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع“كارديا” فى العاصمة الإدارية بتكلفة 570 مليون جنيه.
قال أشرف بديع، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى، إن التعاقد يتضمن تنفيذ أعمال بالمرحلة الأولى فى مشروع“كارديا”، على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه الأعمال فى أبريل 2025.
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وأوضح أن مشروع“كارديا” يقع فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكنى تجارى إدارى متكامل الخدمات بإجمالى استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 22 فدانا، وتبلغ المسطحات المبنية بالمشروع حوالى 184 ألف متر مربع، ويضم المشروع 951 وحدة سكنية، ومن المخطط بدء تسليم المشروع منتصف 2026.
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