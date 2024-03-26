Tuesday, 26 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

3/26/2024 2:26:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 66.58 نقطة ما نسبته 0.66% ليصل إلى 10 آلاف و26.10 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 177 مليونا و384 ألفا و921 سهما، بقيمة 584 مليونا و497 ألفا و239.866 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و988 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعات متعلقة الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال، قياسا بـ 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث