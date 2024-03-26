انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 66.58 نقطة ما نسبته 0.66% ليصل إلى 10 آلاف و26.10 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 177 مليونا و384 ألفا و921 سهما، بقيمة 584 مليونا و497 ألفا و239.866 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و988 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال، قياسا بـ 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، في الجلسة السابقة.

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