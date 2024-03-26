انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 66.58 نقطة ما نسبته 0.66% ليصل إلى 10 آلاف و26.10 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 177 مليونا و384 ألفا و921 سهما، بقيمة 584 مليونا و497 ألفا و239.866 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و988 صفقة في جميع القطاعات.
موضوعات متعلقة
الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”
وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال، قياسا بـ 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.