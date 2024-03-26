انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 71.40 نقطة ليسجل 12585.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 349 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.
موضوعات متعلقة
الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 578.98 نقطة ليسجل 26658.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 656 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ملايين سهم.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.