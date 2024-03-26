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انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

3/26/2024 2:26:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 71.40 نقطة ليسجل 12585.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 349 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 578.98 نقطة ليسجل 26658.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 656 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ملايين سهم.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024058

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