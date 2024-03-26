ارتفاع الأسهم الأمريكية مع صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تراجعت في ختام أولى جلسات الأسبوع عقب سلسلة ممتدة من الصعود في الآونة الأخيرة، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو طلبيات السلع المعمرة في فبراير مقارنة مع انخفاضها بشكل كبير في يناير.

زاد مؤشر“داو جونز” بمقدار طفيف بلغ 28 نقطة إلى 39342 نقطة.

موضوعاتالذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.30% إلى 5233 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.43% إلى 16455 نقطة.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي اليوم، ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% أو ما يعادل 3.7 مليار دولار إلى 227.9 مليار دولار خلال فبراير، وذلك بعد هبوطها 6.9% في يناير.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان انخفاض أسعار المنازل الأمريكية بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير لتسجل أول تراجع منذ أغسطس 2022، لكنها ارتفعت بنسبة 6.3% على الصعيد السنوي.

وصعد سهم“كريسبي كريم” بنسبة 21.73% إلى 15.15 دولار، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في صناعة كعك الدونات توسعة شراكتها مع“ماكدونالدز” بحلول نهاية 2026، وتوزيع منتجاتها في جميع مطاعمها حول الولايات المتحدة.

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