ارتفاع الأسهم الأمريكية مع صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تراجعت في ختام أولى جلسات الأسبوع عقب سلسلة ممتدة من الصعود في الآونة الأخيرة، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو طلبيات السلع المعمرة في فبراير مقارنة مع انخفاضها بشكل كبير في يناير.
زاد مؤشر“داو جونز” بمقدار طفيف بلغ 28 نقطة إلى 39342 نقطة.
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وارتفع مؤشر“S&P 500” بنسبة 0.30% إلى 5233 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.43% إلى 16455 نقطة.
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي اليوم، ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% أو ما يعادل 3.7 مليار دولار إلى 227.9 مليار دولار خلال فبراير، وذلك بعد هبوطها 6.9% في يناير.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان انخفاض أسعار المنازل الأمريكية بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير لتسجل أول تراجع منذ أغسطس 2022، لكنها ارتفعت بنسبة 6.3% على الصعيد السنوي.
وصعد سهم“كريسبي كريم” بنسبة 21.73% إلى 15.15 دولار، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في صناعة كعك الدونات توسعة شراكتها مع“ماكدونالدز” بحلول نهاية 2026، وتوزيع منتجاتها في جميع مطاعمها حول الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024057
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