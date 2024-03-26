انخفاض مبيعات أيفون في الصين بنسبة 33% خلال فبراير

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انخفضت شحنات“آبل” من جوالات“أيفون” في الصين بمقدار الثلث تقريبًا خلال فبراير، في إشارة إلى استمرار تراجع الطلب على المنتج الرئيسي للشركة في أهم أسواقها الخارجية.
وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء، أن“آبل” شحنت نحو 2.4 مليون جوال ذكي فقط الشهر الماضي، ما يمثل تراجعًا في شحنات“أيفون” بنسبة 33% على أساس سنوي، تأثرًا بتوقيت عطلة العام القمري الجديد.
وتستحوذ“آبل” على الغالبية العظمى من شحنات العلامات التجارية الأجنبية في الصين، وهي اللاعب الخارجي الوحيد الذي يتمتع بحصة كبيرة في السوق، ويمثل هذا التراجع الشهري الثاني على التوالي لمبيعاتها.
في شهر يناير، شحنت الشركة ما يقرب من 5.5 مليون وحدة، أو ما يقل بنسبة 39% عن شحنات الجوالات مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وإجمالًا، باعت الشركة نحو 7.9 مليون جوال“أيفون” في الصين خلال أول شهرين من عام 2024، انخفاضًا من 12.6 مليون جوال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل تراجعًا نسبته 37% تقريبًا.
وتراجع سهم“آبل” بنسبة 0.20% إلى 170.49 دولار، بعدما لامس 169.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024055
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