انخفاض مبيعات أيفون في الصين بنسبة 33% خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

انخفضت شحنات“آبل” من جوالات“أيفون” في الصين بمقدار الثلث تقريبًا خلال فبراير، في إشارة إلى استمرار تراجع الطلب على المنتج الرئيسي للشركة في أهم أسواقها الخارجية.

وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء، أن“آبل” شحنت نحو 2.4 مليون جوال ذكي فقط الشهر الماضي، ما يمثل تراجعًا في شحنات“أيفون” بنسبة 33% على أساس سنوي، تأثرًا بتوقيت عطلة العام القمري الجديد.

وتستحوذ“آبل” على الغالبية العظمى من شحنات العلامات التجارية الأجنبية في الصين، وهي اللاعب الخارجي الوحيد الذي يتمتع بحصة كبيرة في السوق، ويمثل هذا التراجع الشهري الثاني على التوالي لمبيعاتها.

في شهر يناير، شحنت الشركة ما يقرب من 5.5 مليون وحدة، أو ما يقل بنسبة 39% عن شحنات الجوالات مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وإجمالًا، باعت الشركة نحو 7.9 مليون جوال“أيفون” في الصين خلال أول شهرين من عام 2024، انخفاضًا من 12.6 مليون جوال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل تراجعًا نسبته 37% تقريبًا.

وتراجع سهم“آبل” بنسبة 0.20% إلى 170.49 دولار، بعدما لامس 169.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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