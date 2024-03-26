أسعار المنازل في أمريكا ترتفع بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022

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ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ أواخر عام 2022، وهو الارتفاع الشهري الثاني عشر على التوالي، في ظل انخفاض الوحدات المتاحة للبيع.
وارتفع مؤشر“كايس شيلر” التابع لوكالة“ستاندرد آند بورز” لأسعار المنازل المعدلة موسميًا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 6.6% على أساس سنوي خلال يناير.
كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 6% في يناير على أساس سنوي، وسجل المؤشران أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل المعدلة موسميًا في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.14%، فيما زاد المؤشر الوطني بنسبة 0.36%.
وسجلت مدن سان دييغو ولوس أنجلوس وديترويت أكبر زيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بها بنسبة 11.2% و8.6% و8.2%.
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