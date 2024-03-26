أسعار المنازل في أمريكا ترتفع بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ أواخر عام 2022، وهو الارتفاع الشهري الثاني عشر على التوالي، في ظل انخفاض الوحدات المتاحة للبيع.

وارتفع مؤشر“كايس شيلر” التابع لوكالة“ستاندرد آند بورز” لأسعار المنازل المعدلة موسميًا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 6.6% على أساس سنوي خلال يناير.

كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 6% في يناير على أساس سنوي، وسجل المؤشران أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل المعدلة موسميًا في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.14%، فيما زاد المؤشر الوطني بنسبة 0.36%.

وسجلت مدن سان دييغو ولوس أنجلوس وديترويت أكبر زيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بها بنسبة 11.2% و8.6% و8.2%.