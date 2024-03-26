تراجع إنتاج أكبر مركز لتوليد الطاقة الكهرومائية في أمريكا

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قالت إدارة معلومات الطاقة، إن توليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة الغربية بالولايات المتحدة انخفض في العام المائي (2022 – 2023) بنسبة 11% على أساس سنوي.
وبحسب تقرير نشرته الإدارة الثلاثاء، تم توليد طاقة كهرومائية في غرب الولايات المتحدة، خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت 141.6 مليون ميجاواط/ساعة، وهي الأقل منذ عام 2001.
تعد المنطقة الغربية أهم مراكز إنتاج الطاقة الكهرومائية الأمريكية، حيث أنتجت – أريزونا، وكولورادو، وأيداهو، ومونتانا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، ويوتا، ووايومنغ، وكاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن – نحو 60% من الطاقة الكهرومائية الإجمالية في العام الماضي.
وفي حين استحوذت ولايتي واشنطن وأوريجون على 37% من إجمالي الطاقة الكهرومائية الأمريكية في السنة المائية الماضية، إلا أنه تم توليد طاقة كهرومائية أقل بنسبة 23% في واشنطن، بإجمالي 62.3 مليون ميجاواط/ساعة، كما انخفض توليد الطاقة الكهرومائية في أوريجون بأكثر من 20%.
يأتي ذلك في ظل تراجع إمدادات المياه تزامنًا مع ظروف الجفاف خلال العام مما أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية، حيث كان هطول الأمطار في هذه المنطقة من أقل من المعتاد، خلال خريف وشتاء عام 2022 حتى عام 2023.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024053
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