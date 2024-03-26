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تراجع إنتاج أكبر مركز لتوليد الطاقة الكهرومائية في أمريكا

3/26/2024 2:26:03 PM
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قالت إدارة معلومات الطاقة، إن توليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة الغربية بالولايات المتحدة انخفض في العام المائي (2022 – 2023) بنسبة 11% على أساس سنوي.

وبحسب تقرير نشرته الإدارة الثلاثاء، تم توليد طاقة كهرومائية في غرب الولايات المتحدة، خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت 141.6 مليون ميجاواط/ساعة، وهي الأقل منذ عام 2001.

تعد المنطقة الغربية أهم مراكز إنتاج الطاقة الكهرومائية الأمريكية، حيث أنتجت – أريزونا، وكولورادو، وأيداهو، ومونتانا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، ويوتا، ووايومنغ، وكاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن – نحو 60% من الطاقة الكهرومائية الإجمالية في العام الماضي.

وفي حين استحوذت ولايتي واشنطن وأوريجون على 37% من إجمالي الطاقة الكهرومائية الأمريكية في السنة المائية الماضية، إلا أنه تم توليد طاقة كهرومائية أقل بنسبة 23% في واشنطن، بإجمالي 62.3 مليون ميجاواط/ساعة، كما انخفض توليد الطاقة الكهرومائية في أوريجون بأكثر من 20%.

يأتي ذلك في ظل تراجع إمدادات المياه تزامنًا مع ظروف الجفاف خلال العام مما أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية، حيث كان هطول الأمطار في هذه المنطقة من أقل من المعتاد، خلال خريف وشتاء عام 2022 حتى عام 2023.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024053

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