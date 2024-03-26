اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) توجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب، أبوظبي بلقب ((عاصمة البيئة العربية 2023))، تقديرا للإنجازات التي حققتها الإمارة، بقيادة هيئة البيئة – أبوظبي، في مجالات حماية البيئة، والجهود المتواصلة في مواجهة تبعات التغير المناخي.

وعبر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – عن اعتزازه باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي يعود الفضل فيها للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لقيادة دولة الإمارات.

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وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: ((أبوظبي إحدى المدن الرائدة في مجال الاستدامة، انسجاما مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، ويؤكد ذلك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمديد (عام الاستدامة) ليشمل عام 2024)).

وأضاف: إن هذا الاختيار يأتي ترجمة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تولي اهتماما كبيرا بموضوع البيئة، وقد نجحت في تحقيق إنجازات متميّزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مستَلهِمة من النهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفطرته التي ارتبطت بالبيئة، وانطلقت إلى آفاق أبعد من المفاهيم والاهتمامات المحدودة لحماية البيئة.

وأكد أن أبوظبي تستلهم خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عزَّزت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلا مستداما للأجيال المقبلة.

وتوَّجت ((أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023)) تقديرا لجهودها المتميِّزة في مجال حماية البيئة، التي أسهمت في جعل إمارة أبوظبي من المدن الرائدة في مجال البيئة، لتنفيذها العديد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، ما يؤكِّد التزام الإمارة بتنفيذ خطط فاعلة في مجال الاستدامة يمتد تأثيرها للأجيال المقبلة.

وفازت مدينة أبوظبي بهذا اللقب بعد مشاركتها في المسابقة التي نظّمها مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في الدورة الـ34 على مستوى الوطن العربي، التي عُقِدَت في مسقط في سلطنة عُمان، وتزامنت مع حدثين مهمّين على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار ((اليوم للغد))، واستضافت مؤتمر الأطراف (كوب 28)،الذي حقَّقت من خلاله نجاحاً استثنائياً.

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