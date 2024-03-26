اختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) توجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب، أبوظبي بلقب ((عاصمة البيئة العربية 2023))، تقديرا للإنجازات التي حققتها الإمارة، بقيادة هيئة البيئة – أبوظبي، في مجالات حماية البيئة، والجهود المتواصلة في مواجهة تبعات التغير المناخي.
وعبر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – عن اعتزازه باختيار أبوظبي عاصمة للبيئة العربية 2023، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي يعود الفضل فيها للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لقيادة دولة الإمارات.
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وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: ((أبوظبي إحدى المدن الرائدة في مجال الاستدامة، انسجاما مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، ويؤكد ذلك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمديد (عام الاستدامة) ليشمل عام 2024)).
وأضاف: إن هذا الاختيار يأتي ترجمة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تولي اهتماما كبيرا بموضوع البيئة، وقد نجحت في تحقيق إنجازات متميّزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مستَلهِمة من النهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفطرته التي ارتبطت بالبيئة، وانطلقت إلى آفاق أبعد من المفاهيم والاهتمامات المحدودة لحماية البيئة.
وأكد أن أبوظبي تستلهم خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عزَّزت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلا مستداما للأجيال المقبلة.
وتوَّجت ((أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023)) تقديرا لجهودها المتميِّزة في مجال حماية البيئة، التي أسهمت في جعل إمارة أبوظبي من المدن الرائدة في مجال البيئة، لتنفيذها العديد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، ما يؤكِّد التزام الإمارة بتنفيذ خطط فاعلة في مجال الاستدامة يمتد تأثيرها للأجيال المقبلة.
وفازت مدينة أبوظبي بهذا اللقب بعد مشاركتها في المسابقة التي نظّمها مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في الدورة الـ34 على مستوى الوطن العربي، التي عُقِدَت في مسقط في سلطنة عُمان، وتزامنت مع حدثين مهمّين على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار ((اليوم للغد))، واستضافت مؤتمر الأطراف (كوب 28)،الذي حقَّقت من خلاله نجاحاً استثنائياً.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024052
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