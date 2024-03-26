استطلاع للرأي يكشف تحسن مؤشرات بايدن في 6 ولايات متأرجحة

MENAFN - Al-Borsa News) تحسنت مؤشرات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ست ولايات متأرجحة بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج.

وذكرت قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء أن تلك النتائج تمثل أفضل وضع للرئيس الديموقراطي حتى الآن في هذا الاستطلاع الشهري، حيث يأتي هذا التحسن في موقف الناخبين إزاء بايدن بعد خطاب حالة الاتحاد الذي حشد الديمقراطيين، وبدا أنه خفف المخاوف بشأن عمر بايدن”.

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وكشفت نتائج الاستطلاع الجديد، الذي أجري بين 8 إلى 15 مارس الجاري، لنحو 5 آلاف ناخب مسجل في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا ونورث كارولاينا تقدم الرئيس الجمهوري السابق على منافسه الديمقراطي، إلا أن الأخير بات على مسافة قريبة منه.

ويتقدم الرئيس الحالي بفارق نقطة واحدة في ويسكونسن، ويتعادل مع ترامب في بنسلفانيا وميشيغان، ويتخلف عنه بنقطتين في نيفادا، لكن الفارق يتسع لصالح ترامب في أريزونا (5 نقاط) ونورث كارولاينا (6 نقاط) وجورجيا (7 نقاط).

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل منافسة معادة بين بايدن، ومنافسه الجمهوري، دونالد ترامب، بعدما ضمنا ما يكفي من المندوبين، خلال الانتخابات التمهيدية.