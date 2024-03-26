استطلاع للرأي يكشف تحسن مؤشرات بايدن في 6 ولايات متأرجحة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحسنت مؤشرات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ست ولايات متأرجحة بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج.
وذكرت قناة“الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء أن تلك النتائج تمثل أفضل وضع للرئيس الديموقراطي حتى الآن في هذا الاستطلاع الشهري، حيث يأتي هذا التحسن في موقف الناخبين إزاء بايدن بعد خطاب حالة الاتحاد الذي حشد الديمقراطيين، وبدا أنه خفف المخاوف بشأن عمر بايدن”.
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وكشفت نتائج الاستطلاع الجديد، الذي أجري بين 8 إلى 15 مارس الجاري، لنحو 5 آلاف ناخب مسجل في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا ونورث كارولاينا تقدم الرئيس الجمهوري السابق على منافسه الديمقراطي، إلا أن الأخير بات على مسافة قريبة منه.
ويتقدم الرئيس الحالي بفارق نقطة واحدة في ويسكونسن، ويتعادل مع ترامب في بنسلفانيا وميشيغان، ويتخلف عنه بنقطتين في نيفادا، لكن الفارق يتسع لصالح ترامب في أريزونا (5 نقاط) ونورث كارولاينا (6 نقاط) وجورجيا (7 نقاط).
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل منافسة معادة بين بايدن، ومنافسه الجمهوري، دونالد ترامب، بعدما ضمنا ما يكفي من المندوبين، خلال الانتخابات التمهيدية.
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