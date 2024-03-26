إغلاق متراجع لمعظم أسواق الخليج

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم على خسائر بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى تأثرها بانخفاض الأسواق الأمريكية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنسبة 0.6% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 9.9 مليار ريال وانخفاض 191 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.

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وجاء الضغط بشكل رئيسي من القطاع المصرفي مع انخفاض سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 0.7% و1.1% على التوالي

كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهم مصرف الريان بأكثر من 5% مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 0.10 ريالاً لكل سهم.

في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.04% مع ارتفاع سهم بيتك بنسبة 0.4% مقابل انخفاض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.4% أيضاً.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.01% بضغط من انخفاض سهمي الدار العقارية وأبوظبي الأول بنسبة 1% و0.15% على التوالي.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.5% و1.2% على التوالي.

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