إغلاق متراجع لمعظم أسواق الخليج

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم على خسائر بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى تأثرها بانخفاض الأسواق الأمريكية.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنسبة 0.6% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 9.9 مليار ريال وانخفاض 191 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.
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وجاء الضغط بشكل رئيسي من القطاع المصرفي مع انخفاض سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 0.7% و1.1% على التوالي
كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهم مصرف الريان بأكثر من 5% مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 0.10 ريالاً لكل سهم.
في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.04% مع ارتفاع سهم بيتك بنسبة 0.4% مقابل انخفاض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.4% أيضاً.
وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.01% بضغط من انخفاض سهمي الدار العقارية وأبوظبي الأول بنسبة 1% و0.15% على التوالي.
كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.5% و1.2% على التوالي.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024050
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