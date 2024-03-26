بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على أداء سلبي.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، خسارة بنسبة 0.19%، ليستقر بذلك عند 12.938,5 نقطة.

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من جانبه، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.21% إلى 1.054.03 نقطة.

كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.06% إلى 950.29 نقطة.

في المقابل، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0.47% إلى 1.102.94 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي انخفاضا بنسبة 0.03% إلى 11.987.59 نقطة، وبنسبة 0.22% إلى 10.846.43 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 208.34 مليون درهم، تحققت بالأساس، على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت حوالي 666.73 مليار درهم.

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