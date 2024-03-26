بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على أداء سلبي.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، خسارة بنسبة 0.19%، ليستقر بذلك عند 12.938,5 نقطة.
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من جانبه، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.21% إلى 1.054.03 نقطة.
كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.06% إلى 950.29 نقطة.
في المقابل، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0.47% إلى 1.102.94 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي انخفاضا بنسبة 0.03% إلى 11.987.59 نقطة، وبنسبة 0.22% إلى 10.846.43 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 208.34 مليون درهم، تحققت بالأساس، على مستوى السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت حوالي 666.73 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024049
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