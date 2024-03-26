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تونس وإيطاليا تبحثان جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

3/26/2024 2:26:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الثلاثاء مع السفير الايطالي الجديد لدى تونس“إليساندرو بروناس”، جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوسيع آفاق التعاون وبرامج الشراكة في المجال الأمني بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية ـ في بيان ـ أن وزير الداخلية التونسي استقبل في مقر الوزارة السفير الايطالي، حيث أكدا ضرورة تعاون المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية مع البلدين قصد تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.

موضوعات متعلقة الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

وأكد الجانبان، على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ بين الجانبين التونسي والإيطالي؛ للمضي قدما على درب توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى أرقى المستويات؛ بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024048

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