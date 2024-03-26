تونس وإيطاليا تبحثان جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الثلاثاء مع السفير الايطالي الجديد لدى تونس“إليساندرو بروناس”، جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوسيع آفاق التعاون وبرامج الشراكة في المجال الأمني بين البلدين.
وذكرت وزارة الداخلية ـ في بيان ـ أن وزير الداخلية التونسي استقبل في مقر الوزارة السفير الايطالي، حيث أكدا ضرورة تعاون المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية مع البلدين قصد تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
موضوعات متعلقة
الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”
وأكد الجانبان، على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ بين الجانبين التونسي والإيطالي؛ للمضي قدما على درب توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى أرقى المستويات؛ بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.