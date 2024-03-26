انخفاض طفيف في ثقة المستهلكين الأمريكيين مع توقعات رفع الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر مارس، بشكل طفيف، في ظل تحسن تقييم المستهلكين للوضع الحالي، لكنهم أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن البيئة السياسية الأمريكية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال هذا الشهر إلى 104.7 نقطة، من قراءة شهر فبراير المعدلة بالخفض عند 104.8 نقطة، خلافًا لتوقعات السوق التي رجحت تسجيلها 106.9 نقطة.

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وتراجعت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 73.8 نقطة في مارس، من قراءة فبراير البالغة 76.3 نقطة، وبلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نسبة 5.3%.

بينما ارتفع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – إلى 151 نقطة من 147.6 نقطة في الشهر الماضي، علمًا بأن سنة الأساس (تمثل 100 نقطة) هي عام 1985.

وارتفعت حصة المستهلكين الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، تزامنًا مع انخفاض خطط شراء العناصر الحساسة لأسعار الفائدة مثل السيارات والمنازل، خلال ستة أشهر.

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