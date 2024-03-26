انخفاض طفيف في ثقة المستهلكين الأمريكيين مع توقعات رفع الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر مارس، بشكل طفيف، في ظل تحسن تقييم المستهلكين للوضع الحالي، لكنهم أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن البيئة السياسية الأمريكية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال هذا الشهر إلى 104.7 نقطة، من قراءة شهر فبراير المعدلة بالخفض عند 104.8 نقطة، خلافًا لتوقعات السوق التي رجحت تسجيلها 106.9 نقطة.
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وتراجعت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 73.8 نقطة في مارس، من قراءة فبراير البالغة 76.3 نقطة، وبلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نسبة 5.3%.
بينما ارتفع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – إلى 151 نقطة من 147.6 نقطة في الشهر الماضي، علمًا بأن سنة الأساس (تمثل 100 نقطة) هي عام 1985.
وارتفعت حصة المستهلكين الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، تزامنًا مع انخفاض خطط شراء العناصر الحساسة لأسعار الفائدة مثل السيارات والمنازل، خلال ستة أشهر.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024047
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