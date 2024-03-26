Tuesday, 26 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض طفيف في ثقة المستهلكين الأمريكيين مع توقعات رفع الفائدة

3/26/2024 2:26:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر مارس، بشكل طفيف، في ظل تحسن تقييم المستهلكين للوضع الحالي، لكنهم أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن البيئة السياسية الأمريكية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال هذا الشهر إلى 104.7 نقطة، من قراءة شهر فبراير المعدلة بالخفض عند 104.8 نقطة، خلافًا لتوقعات السوق التي رجحت تسجيلها 106.9 نقطة.

موضوعات متعلقة الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية”

وتراجعت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 73.8 نقطة في مارس، من قراءة فبراير البالغة 76.3 نقطة، وبلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نسبة 5.3%.

بينما ارتفع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – إلى 151 نقطة من 147.6 نقطة في الشهر الماضي، علمًا بأن سنة الأساس (تمثل 100 نقطة) هي عام 1985.

وارتفعت حصة المستهلكين الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، تزامنًا مع انخفاض خطط شراء العناصر الحساسة لأسعار الفائدة مثل السيارات والمنازل، خلال ستة أشهر.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث