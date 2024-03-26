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ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد

3/26/2024 2:26:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تقييم المستثمرين لتوجهات البنوك المركزية وآفاق التضخم في القارة العجوز والولايات المتحدة.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 511.09 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا للمرة الثامنة هذا الشهر.

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وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.65% إلى 18384 نقطة، وهو الإغلاق القياسي السادس على التوالي، وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7930 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.40% إلى 8184 نقطة.

في غضون ذلك، انخفض سهم خطوط الشحن“ميرسك” بأكثر من 3% خلال الجلسة ولامس أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا قبل أن يقلص خسائره لاحقًا، بعدما اصطدمت سفينة حاويات تابعة للشركة بجسر“فرانسيس سكوت كي” في مدينة بالتيمور الأمريكية وتسببت في انهياره.

وارتفع مؤشر“جيه إف كيه” لثقة المستهلكين في ألمانيا بمقدار 1.4 نقطة إلى سالب 27.4 نقطة خلال مارس، وهو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، مدفوعًا بنمو الأجور الحقيقية واستقرار سوق العمل.

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