ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تقييم المستثمرين لتوجهات البنوك المركزية وآفاق التضخم في القارة العجوز والولايات المتحدة.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 511.09 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا للمرة الثامنة هذا الشهر.
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وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.65% إلى 18384 نقطة، وهو الإغلاق القياسي السادس على التوالي، وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7930 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.40% إلى 8184 نقطة.
في غضون ذلك، انخفض سهم خطوط الشحن“ميرسك” بأكثر من 3% خلال الجلسة ولامس أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا قبل أن يقلص خسائره لاحقًا، بعدما اصطدمت سفينة حاويات تابعة للشركة بجسر“فرانسيس سكوت كي” في مدينة بالتيمور الأمريكية وتسببت في انهياره.
وارتفع مؤشر“جيه إف كيه” لثقة المستهلكين في ألمانيا بمقدار 1.4 نقطة إلى سالب 27.4 نقطة خلال مارس، وهو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، مدفوعًا بنمو الأجور الحقيقية واستقرار سوق العمل.
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