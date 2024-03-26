تقرير: أوبك+ لن تغير سياسة إنتاج النفط في اجتماع أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) من غير المرجح أن يشهد اجتماع“أوبك+” الأسبوع المقبل، تغييرات في سياسة إنتاج النفط، حيث يُعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت، في الثالث من أبريل، لمراجعة تنفيذ خطط خفض الإنتاج، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من غير المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو، وقد يكون اجتماع أبريل مختصرًا.

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اتفق أعضاء“أوبك+” في أوائل مارس على تمديد خطط خفض الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، لدعم السوق، ومن المعتاد أن تجتمع اللجنة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة ثم مناقشتها والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.

ومنذ بداية العام ظلت أسعار النفط العالمية قوية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية، وحدّ من المكاسب، عدم اليقين بشأن السياسة النقدية وزيادة الإمدادات من خارج“أوبك+”.

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