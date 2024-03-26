تقرير: أوبك+ لن تغير سياسة إنتاج النفط في اجتماع أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News) من غير المرجح أن يشهد اجتماع“أوبك+” الأسبوع المقبل، تغييرات في سياسة إنتاج النفط، حيث يُعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت، في الثالث من أبريل، لمراجعة تنفيذ خطط خفض الإنتاج، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من غير المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو، وقد يكون اجتماع أبريل مختصرًا.
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اتفق أعضاء“أوبك+” في أوائل مارس على تمديد خطط خفض الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، لدعم السوق، ومن المعتاد أن تجتمع اللجنة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة ثم مناقشتها والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
ومنذ بداية العام ظلت أسعار النفط العالمية قوية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية، وحدّ من المكاسب، عدم اليقين بشأن السياسة النقدية وزيادة الإمدادات من خارج“أوبك+”.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024044
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