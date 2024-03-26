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الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية

3/26/2024 2:25:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط تنامي عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل عند 2177.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2200.6 دولار خلال الجلسة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل“حالة طوارئ اقتصادية” انخفاض طفيف في ثقة المستهلكين الأمريكيين مع توقعات رفع الفائدة

فيما لم تتغير قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- حيث سجل 104.26 نقطة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، ارتفاع حصة المستهلكين في الولايات المتحدة الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، تزامنًا مع انخفاض خطط شراء العناصر الحساسة لأسعار الفائدة مثل السيارات والمنازل.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الجمعة، وسط توقعات بارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، عقب زيادته 0.4% في يناير.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108024043

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