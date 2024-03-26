الذهب يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط تنامي عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل عند 2177.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2200.6 دولار خلال الجلسة.
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فيما لم تتغير قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- حيث سجل 104.26 نقطة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، ارتفاع حصة المستهلكين في الولايات المتحدة الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، تزامنًا مع انخفاض خطط شراء العناصر الحساسة لأسعار الفائدة مثل السيارات والمنازل.
وتترقب الأسواق صدور قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الجمعة، وسط توقعات بارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، عقب زيادته 0.4% في يناير.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108024043
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