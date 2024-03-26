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ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32414 شهيد و74787 إصابة

3/26/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ172 على التوالي إلى 32414 شهيد و74787 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/
أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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