ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32414 شهيد و74787 إصابة

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ172 على التوالي إلى 32414 شهيد و74787 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/
أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
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